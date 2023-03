Ordinanza antismog, arriva la prima multa. Gambino: “Nessun posto di blocco, solo controlli ordinari”

Genova. A quasi un mese dall’entrata in vigore dell’ordinanza anti-smog varata dal Comune di Genova, è stata elevata in queste ore la prima sanzione per un mezzo ‘clandestino’ sorpreso a circolare nel centro cittadino senza avere i presupposti ‘ecologici’ per farlo.

Si è trattato di un furgone euro- zero, fermato all’interno della cerchia ristretta del centro, in piena violazione della nuova regolamentazione predisposta dall’amministrazione civica. “Non stiamo facendo posti di blocco dedicati – ha commentato l’assessore alla Polizia Locale Sergio Gambino – semplicemente i nostri agenti verificano il rispetto dell’ordinanza durante i controlli ordinari che vengono fatti quotidianamente“.

Nessuna scure, quindi, per il momento: dopo una prima fase di tolleranza, con l’installazione di tutta la cartellonistica la discussa ordinanza è entrata nel vivo. “In assoluto però ad oggi possiamo dire che è stata recepita dai genovesi – conclude Gambino – e non abbiamo riscontrato casi di particolari irregolarità”.