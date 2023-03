Omicidio Alice Scagni, la procura chiede la proroga delle indagini sui poliziotti per sentire nuovi testimoni

Genova. La Procura di Genova ha chiesto una proroga delle indagini per il fascicolo bis sull’omicidio di Alice Scagni, uccisa dal fratello Alberto il 1 maggio scorso, quello che vede indagati due poliziotti della Questura di Genova e un medico della salute mentale della Asl tre per omissioni di atti d’ufficio, omessa denuncia e morte come conseguenza di altro reato.

La proroga della durata di sei mesi si è resa necessaria per svolgere ulteriori accertamenti sui presunti allarmi lanciati dai genitori di Alice e Alberto nei giorni e nelle ore precedenti l’omicidio che ad avviso della famiglia, che aveva presentato un esposto in Procura, si sarebbe potuto evitare se i poliziotti o il centro di salute mentale fossero intervenuti. I poliziotti e il medico sono già stati interrogati dalla Procura. I poliziotti in particolare hanno dato conto della procedura seguita dopo la telefonata di Graziano Scagni al 112 poche ore prima dell’omicidio della figlia.

La richiesta di proroga si rende necessaria, scrive il sostituto procuratore Paola Crispo, per svolgere ulteriori indagini utili alla “ricostruzione della dinamica dell’intervento” attraverso l’assunzione di ulteriori testimoni: si tratta in particolare del “personale delle pattuglie intervenute in occasioni precedenti all’omicidio di Alice Scagni” e dei “vicini di casa Ludovica Albera”, cioè della nonna di Alice e Alberto.

I genitori nelle varie sit in procura avevano infatti raccontato che nel mese di aprile c’erano stati diversi danneggiamenti da parte di Alberto alla porta di casa della nonna a cui aveva chiesto 50 mila euro. “Circa una settimana fa ha bloccato la serratura di sua nonna che abita nello stesso stabile e qualche giorno dopo con un pugno le ha rotto il pannello sempre della porta di ingresso, tanto che avevamo già ordinato una porta blindata che sarebbe arrivata tra un mese” aveva spiegato Graziano Scagni subito dopo l’omicidio della figlia.

Poi c’era stato l’ultimo episodio, quello dell’incendio della porta di casa della nonna, il giorno precedente all’omicidio di Alice. In quel caso era intervenuta una volante della polizia nello stabile di via Balbi Piovera e i poliziotti avevano sentito sia la nonna sia la mamma di Alice che si era fra l’altro trovata Alberto sotto casa (i genitori abitano in una via adiacente) che era voluto entrare per chiedere soldi ed poi si era allontanato dopo l’intervento di un vicino di casa. Ma la nonna non aveva voluto denunciare il nipote: aveva dei sospetti, certo, visti i precedenti episodi e le richieste continue di denaro, ma non poteva essere certa fosse stato lui. I poliziotti intervenuti quella sera fra l’altro avevano bussato all’appartamento di Alberto, che si trova sullo stesso pianerottolo di quello della nonna: lui aveva aperto a torso nudo e alla richiesta di entrare da parte degli agenti, Scagni si era mostrato tranquillo ma fermo e consapevole dei suoi diritti: “Vi farei anche entrare – avrebbe detto agli agenti – ma ho la casa in disordine e visto che non avete un mandato di perquisizione mi spiace ma non posso farvi entrare”.

In una delle chat tra Alice e la madre che risale al 23 aprile (una settimana prima dell’omicidio) Alice dopo uno dei danneggiamenti alla porta della nonna chiede alla madre: “Ma fare comunque la denuncia per la porta?”. E Antonella Zarri risponde: “Suçcede come altra volta che interrogano me tra l’altro non si pò mica insistere a dire che è lui che ancora denunçia per diffamazione. E comunque nonna ha deciso di no xche tanto non fanno nulla e ha deciso di aspettare. Se lo vedo è chiaro che si chiama”. Anche i vicini di casa per la procura potrebbero fornire elementi utili alle indagini e saranno sentiti nelle prossime settimane. La proroga delle indagini scadrà il prossimo 17 ottobre.