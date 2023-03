Omicidio Alice Scagni, la lunga telefonata del padre al 112 e la risposta: “Senza denuncia non possiamo arrestarlo”

Genova. Dura quasi 15 minuti la telefonata fatta al 112 da Graziono Scagni, padre di Alberto e Alice, il 1 maggio 2022, intorno alle 13.30 dopo le minacce telefoniche del figlio che chiedeva soldi.

A rispondere un operatore della centrale del 112 che chiede a Scagni cosa stia accadendo. Lui ripete che il figlio ha minacciato di tagliargli la gola e l’operatore, come da prassi, chiede se il figlio si trovi sotto casa o nelle vicinanze. Alla risposta negativa l’operatore (oggi sotto inchiesta da parte della procura di Genova insieme al suo superiore) spiega all’uomo che se il figlio si presenta sotto casa deve richiamare il 112 e solo in quel caso possono andarlo a prendere.

“Ma quindi se io esco e mi taglia la gola?” dice Graziano Scagni. “Non possiamo prevedere il futuro – spiega l’operatore – anche a sua figlia deve dire di stare a casa e di chiamarci se si presenta o citofona”.

E, dopo che il padre fa un lungo elenco delle violenze verbali e non del figlio, l’operatore gli chiede: “Ma perché se ha paura e se suo figlio ha fatto tutte queste cose non ha mai fatto denuncia? Domani ci vada subito”.

“Ma non posso andarci adesso a fare denuncia?” chiede Scagni senior. “Adesso non lo so perché è giorno di festa e non so gli orari degli uffici” risponde il poliziotto.

Come noto, poche ore dopo intorno alle 20 di quel primo maggio, Alice Scagni che non sapeva che Alberto si fosse nascosto nei pressi della sua abitazione di via Fabrizi a Quinto, sarà uccisa proprio dal fratello con 20 coltellate.

La procura di Genova che ha chiuso l’indagine per l’omicidio di Alice, con Alberto indagato per omicidio volontario premeditato e aggravato, ha aperto un fascicolo parallelo, indagando due poliziotti e un medico della Asl3 per presunte omissioni d’atti d’ufficio. Gli agenti e il medico sono stati sentiti dal pm Paola Crispo che nelle prossime settimane dovrà decidere se chiudere le indagini o chiedere l’archiviazione.