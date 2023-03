Omicidio Alice Scagni, il fratello Alberto non risponde alle domande del pm ma scarica la responsabilità sulla polizia

Genova. Nonostante gli avvocati Maurizio Mascia e Elisa Bringandì avessero chiesto l’interrogatorio dopo l’avviso di conclusione di indagini preliminari Alberto Scagni questa mattina ha deciso di non rispondere, ancora una volta alle domande del pm, ma a sorpresa, ha rilasciato una dichiarazione spontanea che ha lasciato un po’ tutti sbigottiti: “Mia sorella mi aveva detto – si è limitato a dire Scagni al pm Paola Crispo, – che ogni giorno sotto casa sua c’erano le volanti della polizia ma quel giorno invece non c’erano”. Fine. Poi Scagni è tornato in cella a trincerarsi dietro un silenzio che dura dallo scorso primo maggio se si esclude la perizia psichiatrica a cui è stato sottoposto e che lo ha dichiarato semi infermo di mente.

Non è chiaro l’obiettivo della sua dichiarazione, fra l’altro palesemente prima di ogni fondamento visto che sotto casa di Alice Scagni non c’era mai stato un presidio di polizia. Forse Scagni ha cercato una scriminante per la sua condotta, scaricando su altri la responsabilità del brutale omicidio premeditato della sorella Alice, uccisa con oltre 20 coltellate dopo che la aveva attesa per due ore sotto casa perché sapeva che avrebbe portato fuori il cane.

Ma se nella perizia aveva posto l’accento sull’abbandono da parte della famiglia, sui pessimi rapporti con il cognato, con la madre e con la nonna, sui soldi che non gli davano e sul fatto che “in un certo senso non ero io quella sera”, oggi a sorpresa, ha deciso di gettare un sasso nello stagno nell’estremo e solitario tentativo di difendersi.

Ora il pm Paola Crispo, potrà chiedere il rinvio a giudizio del 42enne che è accusato di omicidio volontario premeditato aggravato dalla crudeltà e dall’uso del mezzo insidioso, un coltello che si era portato dietro, nascosto dentro un sacchetto di plastica, con cui ha messo fine alla vita dell’unica persona della sua famiglia con cui per sua stessa ammissione nel corso della perizia ava “un rapporto normale”.