Omicidio Alice Scagni, il fratello Alberto in tribunale a Genova per un processo collegato al ritiro della patente

Genova. A poche ore dalla pubblicazione della telefonata choc in cui Graziano Scagni chiede al 112 un intervento dopo che il figlio aveva minacciato di morte lui e la figlia Alice, Alberto Scagni, in carcere per l’omicidio della sorella è comparso in tribunale a Genova, ma per tutt’altro motivo.

Si tratta infatti di un’udienza fissata davanti al gip Paola Faggioni che vede Scagni imputato per aver interrotto i lavori di pubblica utilità a cui era stato sottoposto dopo che aveva continuato a guidare nonostante nell’estate del 2021 gli fosse stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Ancora il 5 aprile del 2022 fra l’altro Scagni si vantava sui social di aver distrutto nel 2020 l’auto per dimostrare di poter affrontare una curva a 100Km/h

Scagni, difeso dall’avvocato Federico Figari, ha assistito all’udienza dalla ‘gabbia’ riservata ai detenuti nell’aula del decimo piano di palazzo di giustizia ma anche in questo caso non ha rilasciato dichiarazioni al giudice che si è riservato in merito alla sentenza.

Intanto oggi il sindacato di polizia Siap è intervenuto con una nota in merito alla telefonata diffusa ieri: “La telefonata al 112 sul delitto Scagni conferma quanto abbiamo detto immediatamente dopo la forte presa di posizione mediatica della famiglia contro l’operato della Polizia di Stato” commenta il segretario – dice il segretario Roberto Traverso – Prima di individuare preventivamente dei capri espiatori bisogna dare tempo a chi avrà il delicato incarico di analizzare bene la dinamica complessiva del caso, tenendo conto dei protocolli vigenti, le procedure imposte dal codice di procedura penale”.

Inoltre, prosegue il Siap “non bisogna certo dimenticare che l’attività delle forze dell’ordine deve necessariamente essere oculatamente calibrata in base alle risorse umane che sono a disposizione in una città metropolitana complessa come Genova per garantire sicurezza e la professionalità che è emersa ascoltando integralmente la telefonata a nostro parere non ha bisogno di commenti”.

Il sindacato ribadisce “la massima fiducia nella Magistratura” e auspica “che questa tragedia, così devastante per la famiglia Scagni venga ricordata per il dramma familiare e sociale che ha colpito e sconvolto la città e non per danneggiare l’immagine della Polizia di Stato genovese che seppur in grave carenza d’organico ogni giorno dimostra di fare il proprio dovere in silenzio tra la gente”.