Omicidio Alice Scagni, i due poliziotti e il medico indagati anche per morte come conseguenza di altro reato

Genova. Non sono indagati solo per omissioni di atti d’ufficio (tecnicamente rifiuto di atti d’ufficio, come definito dall’articolo 328 del codice penale) ma anche per omessa denuncia e soprattutto per morte come conseguenza di altro reato i due poliziotti della centrale operativa della Questura di Genova al centro, insieme a un medico della salute mentale della Asl3, della cosiddetta inchiesta bis per l’omicidio di Alice Scagni, avvenuto il 1 maggio per mano del fratello Alberto.

La procura quindi ha accolto, come atto dovuto, anche il reato ipotizzato nell’esposto che era stato presentato a settembre dai genitori Graziano Scagni e Antonella Zarri tramite l’avvocato Fabio Anselmo. Per i genitori non si trattò solo di omissioni ma di comportamenti gravissimi da cui derivò la morte di Alice.

Secondo i familiari sarebbero stati sottovalutati gli allarmi e le richieste di aiuto: se fossero stati ascoltati e se si fosse intervenuti, Alice si sarebbe salvata. La procura aveva inizialmente aperto un fascicolo per omissione d’atti d’ufficio e omissione di denuncia.

Scagni aveva ucciso la sorella, madre di un bimbo di un anno e 4 mesi, perché voleva più soldi dalla famiglia. Nella denuncia, i genitori ripercorrono l’escalation di violenza prima dell’omicidio: dai danneggiamenti contro la porta di casa della nonna in piena notte fino al tentato incendio della porta dell’anziana, dai pugni contro la porta dell’abitazione dei genitori alle gomme tagliate e alla telefonata di minacce fatta ai genitori sette ore prima dell’omicidio. Nei giorni scorsi era stata divulgata la lunga e drammatica telefonata del padre al 112

Ieri la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Alberto: è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà e l’udienza preliminare, fissata a tempo di record, si terrà il prossimo 4 aprile.

Sull’inchiesta bis, invece la Procura ha di fatto chiuso gli accertamenti dopo aver interrogato i due poliziotti, difesi dagli avvocati Pietro Bogliolo e Rachele Destefanis, che avevano spiegato di aver seguito la procedura, visto che non sussisteva pericolo immediato e nei confronti del figlio la famiglia Scagni non aveva mai presentato una denuncia.

Anche il medico era stato sentito e a breve la Procura dovrà decidere se archiviare o procedere nei loro confronti.