Omicidio Alice Scagni, chiesto il rinvio a giudizio per Alberto. A breve la decisione sui poliziotti indagati

Genova. Come era scontato, dopo l’interrogatorio di Alberto Scagni, in cui tuttavia il 42enne si è avvalso ancora una volta della facoltà di non rispondere, il sostituto procuratore Paola Crispo ha chiesto il rinvio a giudizio per l’omicidio di Alice Scagni.

La procura chiede che Alberto sia processato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, oltre che dal vincolo parentale e dall’uso del mezzo insidioso.

Il giudice nelle prossime settimane fisserà l’udienza preliminare all’esito della quale Alberto Scagni, dichiarato dal perito del gip Elvezio Pirfo parzialmente incapace di intendere e di volere ma pienamente capace essere sottoposto a processo, finirà davanti alla Corte d’assise dove rischia l’ergastolo.

Definito il procedimento principale per l’omicidio della 36enne Alice Scagni, la procura nelle prossime settimane chiuderà le indagini sul fascicolo parallelo, quello che vede indagati due poliziotti e un medico della Asl3 per le presunte omissioni dopo che i genitori di Alberto e Alice, che mai avevano presentato denuncia per i presunti danneggiamenti del figlio e anche le minacce delle ore precedenti l’omicidio, avevano presentato un esposto in procura.

I poliziotti e il medico sono stati interrogati e ora il pm dovrà decidere se chiudere le indagini oppure chiedere l’archiviazione.

Al vaglio anche la lunga telefonata che Graziano Scagni fece intorno alle 13.30 del primo maggio al 112, chiedendo di intervenire dopo che Alberto lo aveva minacciato di morte telefonicamente. L’operatore del 112 aveva però consigliato all’uomo, visto che non sussisteva un rischio di incolumità immediato (Alberto non si trovava sotto casa dei genitori e neppure nei pressi) di fare denuncia la mattina successiva.