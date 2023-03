Obesità, al Gaslini venerdì 3 marzo open day con visite gratuite e senza prenotazione

Genova. “Grasso è bello? Parliamone! L’obesità in età pediatrica costituisce un serio problema – spiega Giuseppe D’Annunzio, direttore del Centro Regionale di Riferimento di Diabetologia Pediatrica afferente all’Istituto Giannina Gaslini – in quanto aumenta il rischio di sviluppare malattie anche gravi, quali diabete mellito, ipertensione, problematiche respiratorie, sofferenza dei vasi sanguigni, e a comparsa in età precoce.

In Italia si calcola che il 10.4% delle persone soffre di obesità, e un terzo dei bambini sotto gli 8 anni è in sovrappeso o è obeso“.

“Alcune forme di obesità grave fanno parte di rare malattie complesse, tuttavia nella stragrande maggioranza dei bambini e adolescenti obesi sono sufficienti uno stile di vita sano, con regolare attività fisica e riduzione dello “screen time” ed una alimentazione corretta per curare l’obesità e prevenirne le complicanze precoci” conclude D’Annunzio.

Nell’ambito della Giornata mondiale dell’Obesità il personale della U.O.C. Clinica Pediatrica e della Diabetologia dell‘ospedale pediatrico Gaslini darà vita a due “Open Day”: il primo si terrà all’interno dell’Istituto e si svolgerà in data venerdì 3 marzo presso la UOC Endocrinologia (padiglione 16 piano terra) il secondo si terrà sabato 4 marzo dalle 9 alle 13 al Porto Antico di Genova, area “Mandraccio”.

Venerdì 3 marzo presso la Clinica Pediatrica ed Endocrinologia e il Centro Nutrizionale dell’Istituto G. Gaslini è attivo un “Open Day” per effettuare gratuitamente valutazioni clinica ed auxologica unitamente a counseling nutrizionale. E’ possibile prenotare gratuitamente per quel giorno (mattino o pomeriggio) visite endocrinologiche per sovrappeso/obesità (senza richiesta e senza pagamento ticket), comprensive di colloquio con dietologo/dietista.

Per prenotare scrivere a: mariaaulicino@gaslini.org comunicando nome, cognome, data di nascita del bambino (età 0-18) e recapito telefonico. La famiglia verrà richiamata per concordare l’orario.

Sabato 4 marzo dalle 9 alle 13 presso il Porto Antico area Mandraccio medici e infermieri del Gaslini parteciperanno inoltre ad un’attività in piazza organizzata dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) insieme a UISP: la manifestazione “Bambini in piazza per la salute” durante la quale saranno effettuate valutazioni clinica ed auxologia, counseling nutrizionale e attività ludico-sportive, con il supporto della Croce Rossa.

Le attività sono tutte gratuite e la partecipazione ad una o entrambe è volontaria.