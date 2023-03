‘Nuvola di gas’ su Genova: decine di segnalazioni di miasmi ai vigili del fuoco

Genova. Sono decine le segnalazioni che in questi minuti stanno arrivando ai vigili del fuoco di Genova a causa di ripetuti e diffusi sentori di gas segnalati in diverse parti del centro, tanto da far pensare ad una sorta di “nuvola” che si starebbe spostando sulla città.

Al momento i pompieri genovesi sono intervenuti in corso Carbonara, dove sono arrivate le prime segnalazioni e dove si trova una scuola media, ma sono diversi i sopralluoghi fatti tra Caricamento e Castelletto, all’inseguimento della scia di gas. Mobilitati anche i tecnici di Ireti, impegnati in questi minuti in verifiche sulla rete.

Un episodio simile si era verificato nel dicembre del 2021, dove una ‘nube di gas’ aveva messo in allarme mezza città, con tantissime segnalazioni tra porto, Oregina e Lagaccio ma anche centro storico e zona Foce.