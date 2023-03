Nuovo crematorio a Staglieno, M5s all’attacco: “Dal comune solo errori e fretta”

Genova. “L’ordinanza del Tar Liguria che ha sospeso l’assegnazione del progetto in questione non si è limitata, come spesso accade nelle controversie sugli appalti pubblici, a dichiarare il rischio di un danno al ricorrente. L’ordinanza ha in un certo modo anticipato in parte il giudizio di merito finale, che arriverà a maggio, affermando che sicuramente uno dei vizi sollevati dai ricorrenti è fondato”, commentano i portavoce del M5S Liguria e Genova.

“Avevamo ragione noi a chiedere la sospensione dell’impianto in attesa della legge regionale che andasse a normare il numero dei forni necessari per il fabbisogno della Liguria, in funzione della domanda di cremazioni e dei limiti alle emissioni nocive per non incorrere in danni ambientali e alla qualità dell’aria per la popolazione residente, vista la pericolosità di questa tipologia di impianti considerati industria insalubre di prima classe. Vizi presenti, così come si legge nelle more della sentenza”, aggiunge il consigliere regionale Paolo Ugolini.

“Il Comune ha fretta di chiudere la partita, come ha più volte dimostrato avviando la procedura per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione, gestione ed esercizio del nuovo tempio. Il tutto senza attendere il parere regionale. A mettere un po’ di ordine, oggi, un tribunale. Segnaliamo che l’ordinanza del Tar non si è limitata a riconoscere il danno grave e irreparabile che deriverebbe al ricorrente dall’inizio dei lavori, ma è entrata nel merito, almeno in parte, riconoscendo la fondatezza di un vizio. Non cantiamo vittoria, perché la battaglia è ancora lunga”, dichiara il referente provinciale del M5S Stefano Giordano con il portavoce comunale Fabio Ceraudo, che ora sulla questione intende intervenire con una dichiarazione in apertura di seduta al primo Consiglio comunale utile e fa sapere che chiederà una Commissione urgente.

“Prendiamo atto dell’ordinanza, attendiamo gli sviluppi futuri ma contestualmente ricordiamo che quando le istanze finiscono in tribunale, a perdere è solo la politica perché si è dimostrata incapace di ascoltare e di interrogarsi sulla correttezza delle procedure scelte. Auspichiamo si dia corso alla Commissione consiliare e che il Comune riconsideri il progetto”, concludono i pentastellati.