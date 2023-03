Nuovo arrivo in casa Pegli per la Serie B: Eliana Carbonell

Genova. Il Basket Pegli comunica la firma di una nuova giocatrice a due giornate dalla chiusura della stagione regolare della Serie B: da Magik Parma alla corte di coach Conte arriva Eliana Carbonell.

Campionessa italiana 3×3 in carica con il Tigu, Carbonell è una giocatrice classe 1989 che vanta un curriculum importante dentro e fuori dalla sua regione, la Liguria. Numerose le sue esperienze dalla Serie B alla Serie A2, disputata con le canotte di La Spezia e di Genova. Conclusa la sua ultima esperienza, con Magik Parma nella Serie B emiliana ha accettato la sfida arancioblù, che passerà per la seconda fase della Serie B piemontese.

Carbonell è il terzo rinforzo per le pegliesi dopo gli arrivi di Laura Monachello e Giulia Gorini. La prima, al rientro dopo sei mesi, prodotto del settore giovanile arancioblù e punto di riferimento delle prime stagioni in Serie B. La seconda, invece, arrivata in collaborazione con l’Amatori Pallacanestro Savona: Serie B e Under 19 con la canotta pegliese e Serie A2 con la canotta savonese.