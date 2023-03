Nuovi nati, torna il baby kit donato da Comune di Genova e dalla aziende del settore

Genova. Anche quest’anno il Comune di Genova, tramite Agenzia per la famiglia, ha voluto donare i baby kit ai nuovi nati e alle loro famiglie. Un progetto nato ormai da qualche anno e che vuole essere un pensiero di benvenuto per i neonati e le famiglie a testimonianza della volontà di sostenere i genitori nelle loro responsabilità di educazione e cura dei nuovi cittadini.

«Il baby kit – spiega l’Assessore al Sociale Lorenza Rosso – è un segno tangibile di una città che, attraverso la collaborazione pubblico e privato è sempre più inclusiva e vicina alle famiglie. I baby kit sono un’iniziativa molto apprezzata dalle famiglie, come lo sono altre iniziative di Agenzia, come l’app hAPPy Family, di cui nel baby kit è inserito il dépliant. Questo progetto valorizza la natalità promuovendo un’alleanza a loro sostegno, valorizzando le risorse in essere e mettendo in rete le informazioni utili per i bambini e i genitori».

All’interno dei baby kit sono presenti prodotti adatti alla cura di mamma e bimbo, nonché materiali informativi su servizi comunali e opportunità per le famiglie.

I prodotti del kit sono forniti da diversi sponsor: Aci, Coop Liguria, Chicco, Iperbimbo, Ipersoap/Piùme, Helan Genova e Mustela. I kit possono essere ritirati direttamente dalle famiglie presso Agenzia per la famiglia e i municipi di residenza, prenotando il relativo appuntamento mediante una semplice procedura online da questo indirizzo.

Simbolico anche il giorno scelto per la presentazione del baby kit 2023, la cui distribuzione inizierà dal 3 aprile: oggi, 21 marzo, è infatti la giornata nazionale della gentilezza. Nel kit è inserita una lettera firmata dal sindaco Marco Bucci e dall’assessore Rosso, che riporta il simbolo della chiave della gentilezza e in cui si legge «Il tuo arrivo è una gioia per la tua famiglia e per la nostra comunità, un segno di speranza e di futuro per la nostra città. Siamo felici di accoglierti con questo dono, un primo contributo e simbolo dell’impegno a sostenere la tua crescita. Non dimenticare che la gentilezza è la chiave per vivere bene insieme: coltivala e praticala nella tua vita e nella società».