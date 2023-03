Nuova diga, si potrà riutilizzare il materiale di quella vecchia: cantiere al via il 4 maggio

Genova. Il materiale derivante dalla demolizione dello scanno di imbasamento dell’attuale diga foranea di Genova si potrà riutilizzare direttamente per la costruzione di quella nuova. È quanto prevede la modifica al progetto preliminare autorizzate oggi dal ministero dell’Ambiente.

Intanto, comunica l’Autorità portuale in una nota, “procedono regolarmente le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensive delle fasi di verifiche della stessa progettazione, in coerenza con la prevista partenza delle attività propriamente di cantiere in data 4 maggio 2023“.

“La modifica progettuale – si legge ancora – è stata proposta dal consorzio Per Genova Breakwater in sede di gara con lo scopo di massimizzare il quantitativo di materiale proveniente dalla demolizione della diga esistente minimizzando i relativi impatti ambientali in fase di costruzione e, contestualmente, consentendo una riduzione dei tempi di esecuzione dell’opera. In particolare, sarà possibile ridurre notevolmente le operazioni di trasporto del materiale di scanno con conseguenze positive su consumo di carburante e relative emissioni in atmosfera, impatti acustici e produzione di rifiuti. Saranno inoltre ridotti anche i materiali aggiuntivi da reperire in cava per la compensazione dei materiali dello scanno di imbasamento non più riutilizzabili”.

Nelle prossime settimane verrà perfezionata la consegna dell’ultima tranche di documentazione relativa alla progettazione esecutiva, sarà inviato al Mase il report di ottemperanza alle prescrizioni della Valutazione di impatto ambientale (Via) e giungeranno a conclusione alcune attività di indagine propedeutiche alla progettazione e all’avvio del cantiere.