Genova. Dopo il ritorno del caligo, la nebbia di mare tipica del periodo di transizione tra inverno e primavera, Genova sembra nuovamente catapultata in Pianura Padana. A causa della scarsa visibilità sul mare tre voli in atterraggio al Colombo sono stati dirottati su altri aeroporti.

Stavolta non si tratta tecnicamente di “nebbia da avvezione” come quella vista domenica, ma di nubi molto basse che stazionano a ridosso dei rilievi costieri e avvolgono i primi quartieri collinari della città. A questo si aggiunge il cosiddetto drizzle, una pioviggine molto fitta, composta da goccioline in sospensione, che crea a sua volta un effetto simile a quello della nebbia.

Tre i voli che dovevano atterrare a Genova e sono stati dirottati altrove, tutti operati da Ryanair: quello delle 20.25 da Napoli, delle 20.35 da Catania e delle 20.50 da Bruxelles.

Nella notte è previsto il rapido passaggio di un fronte perturbato con possibili rovesci di tipo temporalesco.