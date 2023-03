“Non dimentichiamo il civico 17”, continua la raccolta fondi per l’incendio di via Piacenza. Domani assemblea dei residenti

Genova. “Non dimentichiamo il civico 17“. Questo lo striscione comparso in queste ore in via Piacenza, sulle transenne che ancora oggi chiudono l’accesso al palazzo il cui tetto è andato completamente distrutto due settimane fa in un terribile incendio che di fatto ha ‘sbattuto’ fuori casa 96 persone.

Un appello ‘assordante’ che prova a richiamare l’attenzione cittadina sul dramma che stanno vivendo decine di famiglie, rimaste senza casa in pochi minuti e che ancora oggi non hanno la possibilità di accedere ai propri affetti, se non accompagnati dai vigili del fuoco, essendo la struttura ancora completamente inagibile.

Ma non è finita: come emerso già nelle prime ore dopo il terribile incendio, infatti, mentre lentamente si compongono le carte per quello che probabilmente diventerà un processo per accertare le responsabilità in solido di questo incidente, l’urgenza è quella di mettere in sicurezza quello che resta dell’edificio, rimasto di fatto senza copertura e con centinaia di litri d’acqua usate per domare le fiamme infiltratesi fino ai piani terreni.

Per fare ciò sarà necessario installare un pallone protettivo, previa installazione di impalcature. Il tutto, al momento, a spese degli stessi residenti. Oltre il danno, quindi, la beffa. Per questo motivo, per sostenere chi di fatto ha perso tutto, o quasi, è partita in questi giorni la raccolta fondi per contribuire almeno in parte a questa spesa che rischia di essere il ‘colpo finale’ per molte famiglie.

Per fare ciò è stato diramato un iban specifico che corrisponde al conto corrente dello stesso condominio: IT 27 U 02008 01404 000004373913. Nel frattempo domani sera è prevista una nuova assemblea pubblica sul tema, che si terrà alle ore 19 presso gli spazi del centro sociale Pinelli di via fossato Cicala.