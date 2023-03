Nodo ferroviario, Linea Condivisa: “Sulla linea Voltri-Principe annunci campati per aria della giunta Bucci”

Genova. “Un altro grande annuncio del Sindaco Marco Bucci: con il nuovo Nodo ferroviario treni ogni 7 minuti sotto la gestione di Amt – così inizia la nota polemica di Linea Condivisa – secondo Bucci con il completamento del Nodo ferroviario, la linea ferroviaria costiera Voltri-Principe verrà percorsa da un treno ogni 7 minuti e potrà contare su nuove fermate/stazioni. Ma non finisce qui: la “Metro del Mare”, così la chiama il Sindaco, sarà gestita da, udite udite, AMT”.

“L’azienda di trasporto locale ha però in gestione solo la tratta ferroviaria Genova – Casella a scartamento ridotto e tra l’altro ferma da mesi, per gestire una vera linea ferroviaria mancano licenze, mezzi, personale”, prosegue la nota.

“AMT non ha treni ma dovrebbe acquistarli o noleggiarli da Trenitalia (che recentemente ha acquisito numerosi rotabili svecchiando il parco mezzi regionale) – dice il Consigliere Comunale della lista Rosso Verde Filippo Bruzzone – Per quanto riguarda il personale sarebbero necessarie assunzioni e formazioni del personale già presente. Che costi potrebbe avere un’operazione di questo tipo? E soprattutto è un’operazione economicamente sostenibile per AMT?”.

“In ogni caso, AMT non ha la licenza per operare su rete ferroviaria nazionale interconnessa il rilascio di licenze da RFI (proprietario dell’infrastruttura) e ANSFISA (ente di controllo sicurezza ferroviaria) è procedura lunga e complicata”, aggiunge.

“Se anche AMT avesse le carte in regola, Trenitalia lascerebbe fare senza colpo ferire? – si domanda Pastorino – la Giunta Toti vuole rivedere il contratto di servizio Regione-Trenitalia che scade nel 2032 e che nulla prevede al riguardo? Oppure vuole fare come in Lombardia con Trenord e in Emilia Romagna con TPER e cioè una società mista per gestire il tratto in questione? Per questo ho presentato un’interrogazione in Consiglio Regionale. Perché il Doge Sindaco Bucci a spararle è bravissimo, ma quando si tratta di confrontarsi con le strutture giuridiche che regolano le procedure è molto meno bravo”.

La nota prosegue: “Bucci parla di nuove stazioni/fermate, come ad esempio Pegli Lido e Palmaro, di cui nulla si sa, mentre qualcosa in più è previsto per Erzelli, anche se siamo veramente lontani dalla sua realizzazione. Perché poi la “Metro del Mare” si dovrebbe attestare a Principe, dove non ci sono mai tracce orarie libere vista la commistione con i treni a lunga percorrenza, quando a Brignole stanno realizzando il nuovo fascio di testa nell’ex scalo di Terralba? Bucci lancia la cosa come se fosse una nuova grande idea, ma già Marta Vincenzi nel 2008 parlava di Metroferrovia: i lavori del Nodo sono stati avviati nel lontano 2007 (la firma del Protocollo d’intesa RFI, Regione, Comune è addirittura del 2004) e, ad oggi, non è stato completato nemmeno il primo lotto (sestuplicamento dei binari Brignole-Principe). Difficile dunque prevedere la fine effettiva dei lavori nel 2024″.

“È evidente che manca una programmazione vera e proprio – conclude Rossella d’Acqui, Presidente di Linea Condivisa – Da anni manca in questa regione un Piano ferroviario regionale ma analizzare, pianificare e confrontarsi non è esattamente nelle priorità comunali e regionali. Meglio i grandi proclami, propaganda e specchietti per le allodole”.