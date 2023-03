Nodo di San Benigno, secondo varo per la nuova rampa tra Sopraelevata e lungomare Canepa

Genova. È stato completato la scorsa notte il varo del secondo impalcato del Nodo di San Benigno, parte del complessivo sistema di collegamento che permetterà di connettere direttamente la sopraelevata Aldo Moro con il lungomare Canepa in direzione Ponente, alleggerendo il congestionamento sull’elicoidale. Il primo impalcato era stato posizionato domenica scorsa.

Al fine di creare meno interruzioni possibili alla viabilità di via di Francia, i due impalcati metallici, uno da 25 metri e l’altro da 30 metri circa e larghi 7,5 metri, con un peso di circa 100 tonnellate ciascuno, sono stati assemblati a terra per poi essere posizionati sulle pile precedentemente predisposte a tal fine.

Per il varo l’impresa Vernazza per conto di Amplia (società del gruppo Autostrade) ha montato una gru cingolata con 42 metri di braccio e una portata di 200 tonnellate. Per completare i lavori è stato necessario impiegare mediamente al giorno circa una ventina di dipendenti tecnici del gruppo e circa 60 maestranze tra l’impresa affidataria Amplia e le imprese subappaltatrici Vernazza e Cardinale.

L’adeguamento del Nodo di San Benigno, nel comune di Genova, è previsto nel piano di investimenti di Autostrade per l’Italia con una spesa di circa 51 milioni di euro. Si tratta di un intervento che mira a risolvere i conflitti presenti nell’area dell’elicoidale, facilitando gli spostamenti tra il porto, l’autostrada, il Levante e il Ponente cittadino, e per la sua complessità è stato oggetto di un lungo confronto con gli enti locali volto a migliorane ogni aspetto trasportistico e tecnico anche in funzione dello sviluppo urbanistico della città.

Secondo le previsioni del project manager Gabriele Pozzi, intervistato da Genova24, “quest’estate, tra giugno e luglio, immaginiamo l’apertura dell’asse 1, il collegamento diretto tra la Sopraelevata e lungomare Canepa, senza il passaggio obbligato da via di Francia. A marzo saranno effettuati i due vari degli impalcati che insistono sulla viabilità locale e questo comporterà qualche disagio. Poi, in successione, saranno completati gli assi 6 e 7: il primo connetterà lungomare Canepa e la Sopraelevata, mentre il secondo permetterà di andare da Genova Ovest e da via Cantore verso lungomare Canepa. Questa fase sarà completata intorno al mese di ottobre“.