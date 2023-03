No Skymetro, il Comune consegna i documenti e il comitato ferma il ricorso al Tar

Genova. Dopo 56 giorni dalla richiesta il Comune consegna dei documenti in seguito alla richiesta di accesso agli atti fatta da alcuni esponenti di Opposizione Skymetro – Valbisagno sostenibile. Lo riferisce il comitato un giorno dopo aver annunciato un ricorso al Tar sul tema.

“Li consegna, lo precisiamo perché questa amministrazione ama i numeri e i risultati, 26 giorni dopo la scadenza (di 30 giorni) entro i quali per legge devono dare gli atti richiesti dai cittadini – spiega il comitato -. Li consegna, se vogliamo vedere un altro dato, magari casuale, meno di 24 ore dopo le uscite degli articoli in cui annunciavamo il ricorso deciso. E sì che c’erano state, nel tempo, molte interlocuzioni telefoniche e per posta elettronica con addetti degli uffici comunali”.

“Adesso leggeremo le carte con calma. Per fare le cose per bene, e non far pasticci, almeno noi. Per capire anche se i documenti arrivati son tutti quelli che chiedevamo”.

Il ricorso al Tar? “Ovviamente si è fermato, che avremmo consegnato domani e che potevamo consegnarlo fino a lunedì. Meglio, risparmiamo dei soldi. Che serviranno, magari, dopo”, concludono gli attivisti.