“No all’invio di armi in Ucraina”, il manifesto di Crucioli in corso Europa: “Tappezziamo la città”

Genova. Un manifesto pubblicitario con il messaggio inequivocabile “No all’invio di armi in Ucraina” è spuntato questa mattina in corso Europa, poco dopo lo svincolo dell’autostrada viaggiando verso il centro cittadino. A finanziare l’affissione l’ex senatore e oggi consigliere comunale Mattia Crucioli, leader di Uniti per la Costituzione.

Il messaggio arriva a pochi giorno dalla grande manifestazione contro le armi indetta dai portuali del Calp, a cui il gruppo di Crucioli ha aderito, unico tra i partiti rappresentati in Sala Rossa. “E’ una cosa che abbiamo sempre detto – spiega – personalmente ho sempre votato contro l’invio delle armi quando ero in Parlamento, perchè ritengo e riteniamo che sia un grave errore che allontani di fatto la pace o per lo meno un cessate il fuoco”.

Già lo scorso 25 aprile Crucioli e i suoi si erano resi protagonisti di una protesta in piazza Matteotti durante le celebrazioni della Liberazione, con contestazioni a chi paragonava la difesa ucraina alla Resistenza partigiana italiana iniziata nel 1943.

“Da questa mattina in Corso Europa trovate il primo manifesto autofinanziato grazie ai contributi degli attivisti genovesi di Uniti per la Costituzione. Esprimeremo il nostro dissenso in tutti i modi possibili, anche così – commenta lo stesso Crucioli – Chi desidera contribuire per vedere altri manifesti come questo in giro per la città, può contattarci e chiederci indicazioni all’indirizzo mail: gruppounitiperlacostituzione@comune.genova.it. L’obiettivo è quello di tappezzare tutta la città”.