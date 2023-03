No all’invio di armi in Ucraina, Crucioli porta il tema in aula rossa. Bucci: “Sulla pace non bisogna essere manichei”

Genova. Bandiere dell’Ue sventolate in aula rossa e slogan antibellici tra il pubblico dell’aula rossa in occasione della discussione sollevata da un articolo 55 – una richiesta di approfondimento su tema specifico – presentato in consiglio comunale dal consigliere Mattia Crucioli, capogruppo di Uniti per la costituzione, insieme a Fabio Ceraudo e Filippo Bruzzone di M5s e Lista Rossoverde e incentrato sul conflitto in Ucraina.

Il documento era critico sui traffici di armi che transitano attraverso le banchine del porto di Genova e sottolineava i rischi di un escalation nucleare per la nostra città come snodo nevralgico, quindi esponeva l’auspicio che il Comune possa “sollecitare il Governo a cessare l’invio di armi in Ucraina e ad intraprendere una decisa azione diplomatica affinché la soluzione del conflitto possa essere perseguita in via pacifica e non sul campo di battaglia”.

L’esposizione dell’articolo 55 da parte di Crucioli, tuttavia, ha più che stimolato il dibattito in aula. Con toni perentori Crucioli ha detto che chi non sosterrà lo stop alle armi si dovrà sentire responsabile di un peggioramento del conflitto (nei giorni scorsi i volontari di UPLC avevano fatto affiggere alcuni grandi manifesti contro l’invio di armi all’Ucraina per le strade del capoluogo ligure). Da parte del consigliere anche un accenno alla necessità di riconoscere l’indipendenza a Crimea e Donbass.

Molti i consiglieri di maggioranza intervenuti per difendere la decisione dell’Italia di supportare l’Ucraina anche con l’invio di armi e strumenti che possano consentire la difesa, molti i riferimenti all’intervento degli Stati Uniti e alla lotta armata partigiana durante la seconda guerra mondiale.

I consiglieri Pasi e Barbieri (Genova Domani) al termine del loro intervento hanno sventolato una bandiera Ue per manifestare il supporto alle risoluzioni dell’Unione europea sul tema. Sono stati ripresi dal presidente del consiglio comunale. Nel frattempo, dagli spalti si alternavano applausi e fischi, e alcuni cittadini, per aggirare il divieto di esporre bandiere e striscioni, hanno indossato alcune magliette che, messe una vicino all’altra, formavano la scritta “no armi”.

Tra i presenti anche alcuni esponenti del Calp, il gruppo di lavoratori portuali che da tempo porta avanti una battaglia politica contro i traffici commerciali di armi e munizioni e che lo scorso 25 febbraio ha portato in piazza centinaia di persone a Genova.

Al termine della discussione ha preso parola il sindaco di Genova Marco Bucci. “Io sono contrario alla guerra e favorevole alla pace da quando faccio lo scout, sono valori che mi appartengono – ha detto, raccontando di tre lutti familiari importanti dovuti a varie guerre del passato – però dico che oggi è sbagliato essere manichei, bisogna puntare all’obbiettivo finale che è appunto la pace, come città continueremo a supportare il popolo ucraino, come stiamo facendo, con la grande solidarietà”.