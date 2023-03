Genova. Negli uffici di Piazza De Ferrari si è conclusa l’istruttoria relativa alla alla funivia Principe-Forte Begato e in particolare la fase legata al cosiddetto “screening Via” al termine del quale la Regione avrebbe dovuto assumere un provvedimento di assoggettabilità o meno alla Valutazione di impatto ambientale. La decisione, in base ai presupposti di legge, è arrivata: “Non è necessario assoggettare il progetto al procedimento di valutazione di impatto ambientale in quanto lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi significativi sull’ambiente, fermo restando il rispetto delle condizioni ambientali”.

Questo il verdetto degli uffici tecnici preposti che, tuttavia, in un documento piuttosto articolato specifica che dovranno rimanere ferme “le misure mitigative contenute nello studio preliminare ambientale” ed essere “rispettate le condizioni ambientali allo scopo di evitare o prevenire eventuali impatti ambientali significativi e negativi”.

Ad esempio, è richiesta la caratterizzazione ambientale delle aree di scavo svolta in fase progettuale, in cui dovranno essere esplicitate le modalità di campionamento e di analisi e il volume di terre e rocce e l’area si scavo. Solo sulla base delle risultanze analitiche si potranno concretizzare le varie ipotesi di gestione delle terre e rocce da scavo prodotte dall’opera.

Dovranno naturalmente essere rispettate le prescrizioni per i cantieri di grandi dimensioni e sul fronte del rumore, è richiesta l’esecuzione di una campagna di misura, da realizzarsi con opera in piena funzione, da effettuarsi in prossimità dei recettori più esposti lungo la prima tratta “Principe – Lagaccio” in corrispondenza della stazione di valle, dei due piloni previsti e della stazione di arrivo, presso il ponte Don Acciai.

Il fatto che non sarà necessario andare a Via – iter che invece era stato fortemente richiesto dalle associazioni ambientalisti e dai comitati contrari alla funivia – significa molto per il Comune e per i costruttori in termini di tempi. Si potranno recuperare almeno sei mesi sulla partenza dei lavori che, quindi, come azzardato qualche tempo fa da un dirigente della Doppelmayr, l’azienda che insieme a Collini, costruirà la funivia, potrebbero partire già a fine estate.

Funivia per forte Begato, le prime immagini del progetto dell’impianto e delle stazioni

La funivia tra Principe e Forte Begato sarà pagata con 33,8 milioni di fondi complementari al Pnrr. I fondi rientrano nei 70 milioni accordati dal ministero della Cultura al Comune di Genova per l’intera riqualificazione del sistema dei forti. Anche per via della provenienza dei fondi la questione delle tempistiche da rispettare per i cantieri è di primaria importanza per l’amministrazione comunale.

La funivia di Genova potrà trasportare fino a 800 passeggeri all’ora. Consterà di due tronconi, con una fune per la salita e una per la discesa, il primo tra il piazzale della metro di Principe, davanti alla stazione Marittima e l’intersezione tra via Bari e il ponte Don Acciai, sopra il Lagaccio, il secondo fino all’arrivo a forte Begato.

La lunghezza complessiva dell’impianto sarà di 2,5 chilometri per un dislivello di 450 metri. Per raggiungere forte Begato bisognerà scendere e risalire al Lagaccio, uno spostamento di pochi istanti e pochi metri, da una cabina all’altra.

Il sistema meccanico sarà di tipo “a va e vieni”, il sistema più efficiente e sicuro tra quelli a disposizione. Ogni cabina è omologata per trasportare fino a 60 passeggeri per viaggio. In tutto il viaggio durerà una decina di minuti.

I piloni saranno quattro e non dodici come sarebbe accaduto se il Comune avesse optato per una cabinovia. Nei primi rendering vengono proposti come strutture simili a tralicci.

Strutture a grata, meno “pesanti” alla vista rispetto a piloni di sostegno “pieni” ma comunque piuttosto alti: circa 25 metri sulla collina di Granarolo ma di almeno 65 metri, per i due tralicci che permetteranno all’impianto di scavalcare il quartiere del Lagaccio. Uno dei due, in base ai rendering, si troverebbe nella zona della stazione di Polizia, l’altro sul lato ovest della ex caserma Gavoglio.

Due delle tre stazioni (Lagaccio e Principe) saranno funzionali alla discesa e alla salita dei passeggeri e avranno alcuni locali di servizio per biglietteria, sala d’attesa, strumenti e veicoli ma avranno una grandezza limitata allo stretto necessario. Altro discorso per la stazione di arrivo a forte Begato, quasi totalmente “ipogea”, interrata, e aperta all’esterno da un’ampia vetrata. Di fatto si troverà a ridosso dell’ingresso del forte, in Via Al Forte Begato.

La stazione intermedia in via Bianco sarà inserita nella rete del trasporto pubblico locale. Da capire quindi se potrà essere utilizzata come altri impianti verticali in città con un biglietto ordinario di trasporto pubblico, almeno per i residenti a Genova. Sembra meno probabile, per una questione di sostenibilità economica, la gratuità assoluta come invece per gli altri ascensori e funicolari anche perché non è detto che la sperimentazione in atto prosegua anche in futuro.