New Racing for Genova tra Vigneti Monferrini e Kenia

Genova. La partecipazione al 6° Rally Vigneti Monferrini ed al 2023 Arc Equator Rally Kenia ha caratterizzato l’attività della scuderia New Racing for Genova nello scorso fine settimana.

Rally Vigneti Monferrini – Due vetture della New Racing for Genova al via della gara piemontese ed una sola al traguardo, la Renault Clio Rs di Luca Basso e Deborah Casazza che, dopo una prova di notevole spessore, hanno chiuso l’impegno in ventitreesima posizione assoluta conquistando il primato sia di Gruppo RC5N che di Classe N3. Sorte avversa, invece, per l’altro equipaggio del sodalizio genovese in lizza, quello formato da Efrem Danna e Mircko Comino, la cui Peugeot 208 di Classe R2 è stata costretta al ritiro per noie meccaniche al termine della settima delle nove prove speciali previste.

Equator Rally Kenia – C’era anche una navigatrice della New Racing for Genova al via di questa gara, valida per l’ARC (African Rally Championship), e svoltasi con partenza ed arrivo a Nairobi, la giovane ed esperta chiavarese Marta De Paoli, per l’occasione a leggere le note all’ex trofeista (A112) piemontese Piero Canobbio su una Hyundai R5. La loro prova, però, è finita nel corso della prima prova speciale, a causa di un’uscita di strada.