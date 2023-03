Nervi, la Marinella si spoglia dei ponteggi: possibile inaugurazione per la Ocean Race

Genova. Dopo anni di ponteggi e altrettanti di intonaco decadente l’edificio della Marinella, sulla passeggiata di Nervi, si presenta con una facciata messa a punto, rinnovata, di un caldo bianco crema (diverso rispetto all’ultimo colore prima dell’intervento di recupero) e con un logo ben visibile. L’impressione è che questa volta il locale possa vedere davvero vicino l’inizio di una nuova vita.

“I ponteggi vanno via e la Marinella è quasi pronta”, azzarda il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo postando sulla propria pagina Facebook l’immagine della palazzina senza tubi Innocenti e assi di legno, senza teloni a celarne l’interessante architettura.

Secondo quanto anticipato dall’imprenditore Igor Mendelevich, patron della società La Marinella 1934, l’attività potrebbe essere pronta entro l’inizio dell’estate, in particolare per l’arrivo del Grand Finale della regata The Ocean Race, tra il 24 giugno e il 2 luglio.

Alla Marinella lavoreranno circa 30 persone. La ricerca di personale è iniziata proprio in questi giorni.

La futura Marinella. Alla Marinella troveranno spazio un boutique hotel, un bar con ristorante, un centro benessere e uno stabilimento balneare esclusivo. L’intervento di recupero, avviato nel 2017 con la gara per la concessione vinta dalla cordata di imprese, è stato complicato dagli effetti della terribile mareggiata del 2018, poi da altre varianti necessarie e rallentano anche dal periodo Covid. In occasione dell’ultima edizione di Euroflora era stato inaugurato un chiosco chiamato Marinella on the rocks ma era stato solo temporaneo.