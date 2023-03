Museo dell’acciaio, incontro tra Comune e associazioni di Cornigliano

Genova. Si è svolto questa mattina, dopo il tavolo comunale per il lavoro, al Genova Blue District, l’incontro tra l’assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro Mario Mascia, insieme al consigliere delegato agli insediamenti Davide Falteri, convocato a seguito della richiesta ricevuta da “Cornigliano Bene Comune” a nome di 18 realtà del territorio (Comitato Cornigliano per la città, CIV Cornigliano; Associazione Cornigliano Borderline; Celano boxe; Bocciofila di Cornigliano; Associazione Giustizia Sociale; Associazione Mercou de Zena; Associazione Viviamo Cornigliano; Associazione Lucani; Associazione Amici della Musica; Donne di Cornigliano, Auser, Arci Club Uguaglianza, Polisportiva Cornigliano, Associazione Cornigliano 268) per discutere della questione museo dell’acciaio.

“Ho molto apprezzato l’approccio costruttivo e propositivo di chi ha potuto partecipare all’incontro rivendicando la storia di lavoro e di sacrifici dei corniglianesi nell’epoca in cui l’industria siderurgica operava a pieno ritmo e chiedendo di non esporre il territorio ad un déjà vu del passato”, spiega l’assessore Mascia.

“Abbiamo raccolto le istanze che ci sono state rappresentate e gli spunti che vanno nel senso di implementare i servizi civici e gli spazi destinati alle guardie ecologiche volontarie e alle realtà associative. Sarà mia cura coinvolgere le amministrazioni municipale e comunale in tal senso e ho dato tutta la mia disponibilità a continuare il dialogo oggi intrapreso. Lo spirito di condivisione è importante nell’ottica dello sviluppo di progetti che rilancino il quartiere, anche dal punto di vista della valorizzazione turistica e culturale del patrimonio storico di Cornigliano”, conclude.