Museo dell’acciaio a Cornigliano, il Comune diventa socio fondatore con 30mila euro

Genova. Dopo tre anni dai germogli dell’iniziativa, il consiglio comunale di Genova ha oggi votato l’adesione del Comune alla fondazione Museo dell’acciaio di Genova e quindi l’erogazione di 30mila euro come contributo iniziale al patrimonio della fondazione stessa, nata nell’ottobre 2020 dalla volontà della Società di Mutuo Soccorso Lavoratori Ilva Guido Rossa con i lavoratori dell’acciaieria e dall’artista genovese Graziano Cecchini.

L’obbiettivo dell’amministrazione e della fondazione è di realizzare uno spazio museale dedicato alla storia dell’industria siderurgica e alla trasformazione del quartiere di Cornigliano. L’adesione alla fondazione, però, non è stata approvata all’unanimità.

La minoranza, con vari interventi, ha criticato il fatto che nella delibera presentata dalla giunta non fosse mai indicata villa Serra di Cornigliano come sede del museo – auspicio espresso più volte, anche durante l’ultima commissione consiliare sul tema – e come non esista ancora un piano preciso di quella che sarà l’offerta artistica e culturale.

“Non siamo affatto contrari alla nascita di un museo dell’acciaio ma oggi non abbiamo idea di che cosa sarà e spendiamo 30mila euro per sostenere qualcosa che non conosciamo”, le parole di Ariel Dello Strologo, capogruppo di Genova Civica.

L’assessore al Lavoro e Urbanistica Mario Mascia, che ha firmato la delibera, ha ribadito: “Crediamo in questo progetto perché mette in linea tutti i significati dell’acciaio, dalla sua strategicità dal punto di vista industriale e occupazionale fino al suo impiego nell’arte, nell’innovazione e nel rispetto ambientale – la posizione della giunta – il nuovo museo quindi non sarà solo un polo culturale per la storia della siderurgia genovese, attrattivo per turisti e visitatori, ma anche un’occasione di rilancio del quartiere di Cornigliano”.