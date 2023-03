Mostra Man Ray al Ducale, due biglietti al prezzo di uno con Trenitalia: ecco come

Genova. Andare contro le convenzioni, dar vita a nuovi modi di intendere il bello, utilizzare l’ironia e soprattutto giocare con la sensualità, come risulta evidente nella schiena nuda ritratta in Le Violon d’Ingres, una delle icone più celebri del XX secolo.

Sono questi gli elementi che più hanno caratterizzato la poetica del grande maestro Man Ray. Riconosciuto come uno dei più grandi fotografi del Novecento, oltre che formidabile pittore, scultore e regista d’avanguardia, è il protagonista dei Man Ray. Opere 1912-1975, la mostra, di cui il Gruppo FS Italiane è partner, visitabile al Palazzo Ducale di Genova fino al 9 luglio.

Le agevolazioni di Trenitalia

I viaggiatori in coppia che raggiungono Genova con Frecce, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia, muniti di biglietto con data antecedente al massimo tre giorni dal giorno in cui si visita la mostra, potranno acquistare due ticket dell’esposizione al prezzo di uno.

Anche per i passeggeri singoli che giungono nel il capoluogo ligure sono previste particolari agevolazioni: l’ingresso ridotto speciale per chi ha un biglietto delle Frecce per (con data antecedente al massimo tre giorni rispetto alla visita) e l’ingresso ridotto per i clienti Intercity e Intercity Notte e per chi possiede un biglietto di corsa semplice o un abbonamento Trenitalia a tariffa sovraregionale.