Morto a 15anni durante una festa con gli amici, sabato i funerali di Edoardo Addezio

Genova. Sarà difficile, ma gli amici e la famiglia di Edoardo Addezio – il 15enne morto sabato sera a Genova durante una festa in casa in via Acquarone – ce la metteranno tutta per salutare Edo con quell’energia e quella voglia di vivere che a lui non mancava mai.

Sabato 1 aprile alle 10.30, nella chiesa Padre Santo del convento di piazza dei Cappuccini, nel centro di Genova, si terrà il funerale del ragazzo e si prevede la partecipazione di centinaia di persone, soprattutto i suoi compagni di scuola e di sport, tanto che sarà necessario un presidio di polizia locale per regolare il traffico tra Corvetto e via Bertani.

Nei giorni scorsi gli studenti del Leonardo Da Vinci, il liceo scientifico che il 15enne frequentava, avevano già organizzato un momento di ricordo del loro amico nel cortile della scuola. Una sedia dove ognuno aveva lasciato una scritta, un pensiero, e poi uno striscione con scritto “EDO VIVE”. Altri striscioni e disegni arriveranno domani al funerale. Uno sicuramente avrà i colori del Da Vinci, uno quelli rossi e blu del Genoa, la squadra del cuore di Edoardo.

Il calcio, il tennis, la bicicletta, e ancora la musica, il cinema, la storia. Tante passioni e tanti interessi per un ragazzo la cui vita è stata stroncata in maniera inattesa. Le cause del decesso – esclusa quella di un trauma durante l’incontro di mini boxe alla festa di sabato – saranno appurate dall’analisi dell’autopsia ma ci potrebbero volere anche due mesi, ha spiegato il medico legale Davide Bedocchi incaricato dalla procura di Genova.

Quello aperto dalla procura del Tribunale per i minori di Genova è un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. I carabinieri, intervenuti nell’appartamento di Castelletto dove è avvenuta la tragedia, non hanno riscontrato tracce che possano far pensare ad abuso di alcol o stupefacenti.

Edoardo si era sentito male dopo la fine del suo match nell’ambito di una festicciola tra coetanei in un appartamento di via Acquarone nel quartiere di Castelletto. Avevano trovato dei guantoni e si erano messi a ‘boxare’ per gioco, senza colpi violenti, a detta gli amici. Il giovane era nato con una malformazione cardiaca ma era stato operato e, come raccontato più volte dal padre Enrico, viveva normalmente e praticava diversi sport, anche se a livello non agonistico.