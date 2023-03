Morte di Vincenzo Spera, lo scooter guidato dal giovane investitore aveva le gomme lisce

Genova. Senza assicurazione e anche con le gomme lisce, in particolare quella posteriore. Erano queste le condizioni dello scooter che il 18enne L.P. studente di un liceo genovese, ha preso lunedì sera intorno alle 20 per andare all’allenamento di calcio e con il quale pochi minuti in corso Magenta ha investito il promoter genovese Vincenzo Spera, deceduto in ospedale alcune ore dopo.

Il sostituto procuratore Patrizia Petruzziello, che ha affidato le indagini alla polizia locale, ha disposto anche una perizia tecnica per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e anche la velocità a cui procedeva il ragazzo. Sull’asfalto bagnato dalla serata di pioggia gli agenti della sezione infortunistica non sono riusciti a rilevare tracce di frenata che possano con certezza essere attribuite allo scooter dell’investitore e le stesse telecamere sequestrate non sembra abbiano ripreso il momento dell’impatto.

Quello che è emerso però è che il veicolo sotto sequestro è stato anche sanzionato per lo pneumatico posteriore logoro. Circa l’assicurazione invece, il padre del giovane, intestatario del mezzo, dovrà spiegare il perché era senza assicurazione.

Un altro aspetto su cui la Procura vuole fare chiarezza riguarda l’assunzione dei cannabinoidi da parte del giovane: sono stati rilevati nel sangue al momento del ricovero al Galliera per le fratture riportate in seguito all’incidente ma ha spiegato ai poliziotti della locale di essersi fatto una canna nei giorni precedenti.

Al momento il giovane, oltre che per omicidio stradale aggravato è indagato anche per guida sotto l’effetto di stupefacenti, ma su questo aspetto sono comunque necessari ulteriori accertamenti medici.

Sul corpo di Spera la procura di Genova ha disposto l’autopsia che sarà eseguita in queste ore. Solo dopo ci sarà il via libera per il funerale che sarà curato direttamente dal cerimoniale del Comune di Genova attraverso Asef.