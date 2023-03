Morte di Vincenzo Spera, il 18enne che lo ha investito non guidava sotto l’effetto di droghe

Genova. È negativo l’esito delle controanalisi sul diciottenne indagato dalla procura di omicidio stradale per la morte del promoter Vincenzo Spera. Il ragazzo, alla guida della vespa di proprietà del padre aveva travolto l’imprenditore in corso magenta a Castelletto morto qualche ora dopo in ospedale.

Nel primo test effettuato dopo l’incidente all’ospedale Galliera risultato positivo ai cannabinoidi e agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale aveva confermato di aver fumato uno spinello con gli amici, ma nei giorni precedenti. E il medico dell’ospedale nel referto del ricovero al Galliera di quella sera lo aveva valutato lucido e non alterato.

Il giovane, difeso dall’avvocato Carlo Contu, al momento è anche indagato per guida sotto l’effetto di stupefacenti ma se anche la perizia del medico legale Francesco Ventura confermerà quanto accertato dagli esami clinici quest’ultima accusa potrebbe cadere.

Continua l’indagine per accertare le cause dell’incidente con la perizia affidata all’ingegner Marco Sartini. Il ragazzo ha spiegato agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale di non aver visto Spera mentre attraversava la strada e per questo non avrebbe frenato ma l’esatta dinamica potrà essere accertata solo all’esito della perizia. Resta un fatto che quella sera pioveva e il parabrezza dello scooter insieme al buio potrebbero aver ridotto di molto la visibilità.