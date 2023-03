Morte di Vincenzo Spera, 18enne indagato per omicidio stradale: l’investimento sulle strisce

Genova. Aveva preso lo scooter del padre, non ancora coperto da assicurazione, perché era in ritardo per andare all’allenamento di calcio. Era buio e pioveva e l’uomo, che attraversava la strada sulle strisce in corso Magenta non l’ha visto fino all’impatto.

Per questo lo studente di 18 anni che ieri sera intorno alle 20 ha investito e ucciso il manager musicale Vincenzo Spera è ora indagato dalla procura di Genova per omicidio stradale.

Il sostituto procuratore Patrizia Petruzziello ha deciso di non chiedere per il ragazzo misure cautelari perché il 18enne è incensurato e il padre in queste ore ha già dato alla Procura disponibilità per il risarcimento del danno.

Il giovane si trova ora ricoverato al Galliera: ha un trauma facciale, varie ecchimosi e il naso rotto ma non è in pericolo di vita.

Ieri era i suoi compagni sono accorsi in ospedale. Secondo i rilievi della sezione infortunistica della polizia locale l’investimento è avvenuto sulle strisce pedonali.

I rilievi sono stati resi complicati dalla pioggia in atto ieri sera: dalle prime risultanze non sembrerebbe che si siano segni di frenata . Per questo sono state sequestrate le telecamere della zona: potrebbe essere l’unico modo per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il giovane, in base ai prelievi effettuati, è risultato positivo alla cannabis ma è probabile che il consumo possa risalire anche a diversi giorni precedenti visto che dagli accertamenti dei medici il ragazzo è apparso lucido e presente e lui stesso ha detto ai poliziotti della locale di aver fumato una canna ma nei giorni precedenti. Il giovane invece non ricorda assolutamente nulla dell’impatto.

Un tratto di strada, quello dove è avvenuto l’incidente, di grande passaggio soprattutto nelle ore di punta e considerato pericoloso dai residenti: si tratta di un incrocio che, a causa dell’alberatura, di notte, può risultare buio. Inoltre talvolta la presenza di auto in doppia fila o di mezzi pubblici fermi in fermata rendere disordinato il fluire della viabilità.

Vincenzo Spera, nato in provincia di Salerno, era una figura nota nel mondo dell’organizzazione di spettacoli di musica dal vivo. La sua DuemilaGrandiEventi, fondata nel 1974, ha partecipato all’organizzazione di moltissimi concerti, feste e eventi in città e in Liguria. Era presidente dell’Associazione nazionale dei produttori e organizzatori dal 2011 e membro del Consiglio superiore dello Spettacolo del ministero dei Beni culturali, ruolo in cui era stato confermato recentemente dalla Regione Liguria. Era stato nominato anche ambasciatore di Genova nel mondo dal sindaco Marco Bucci.