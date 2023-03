Morta al San Martino dopo l’inserimento e la rimozione di un sondino naso-gastrico: due medici e un infermiere indagati

Genova. La procura di Genova indaga sulla morte di una donna di 77 anni, deceduta al San Martino per una polmonite. All’anziana, che era stata ricoverata in neurologia a causa del morbo di Parkinson di cui soffriva da tempo, era stato inserito un sondino naso-gastrico lo scorso 16 febbraio per poterla nutrire visto che aveva necessità a deglutire.

Il sondino tuttavia sarebbe finito per errore nella trachea invece che nell’esofago quindi è stato rimosso dai medici ma la donna successivamente è stata colpita da una polmonite, è finita in rianimazione dove è morta il 25 febbraio.

Per la morte dell’anziana dopo la denuncia presentata dal fratello sono stati iscritti nel registro degli indagati due medici e un infermiere del San Martino difesi dagli avvocati Antonio Rubino, Assunta Ferrara e Maurizio Frizzi.

Il sostituto procuratore Fabrizio Givri ha disposto una perizia affiata al medico legale Luca Tajana che dovrà valutare fra l’altro se la manovra di inserimento e poi di rimozione del sondino abbia causato l’infezione e la successiva morte della donna. La consulenza sarà depositata tra 60 giorni