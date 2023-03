Mondo portuale in lutto, mordo Giorgio Bucchioniex presidente del porto della Spezia

La Spezia. E’ morto oggi dopo una lunga malattia Giorgio Bucchioni, ex presidente del porto della Spezia dal 1988 al 2001 e dal 2008 presidente di Confindustria spezzina. Cordoglio nel mondo portuale e politico ligure.

“Con Giorgio Bucchioni scompare un grande protagonista della storia della Spezia – scrive Raffaella Paita, senatrice di Azione-Italia Viva -. Manager illuminato di grandi competenze, è stato uno dei grandi artefici del miracolo portuale spezzino. Anche attraverso il suo lavoro, il porto della Spezia raggiunse i vertici europei per la movimentazione dei container. Oggi è una giornata triste per la nostra città. Perdiamo una persona che l’ha amata visceralmente”.

“La notizia della scomparsa di Giorgio Bucchioni mi addolora profondamente – scrive la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli -. Con la sua scomparsa La Spezia perde un protagonista della storia e dello sviluppo di questa città e del suo porto. Bucchioni è stato tra gli attori principali che hanno sempre portato avanti battaglie importanti per La Spezia e per lo sviluppo della sua economia”.

“La scomparsa di Giorgio Bucchioni è una grande perdita per Confindustria La Spezia – scrive Mario Gerini, attuale presidente degli industriali – ma più in generale per l’intera comunità imprenditoriale spezzina. Bucchioni con la sua intelligenza, cultura e disponibilità, ha svolto un ruolo importate nella collettività spezzina che con la sua scomparsa perde uno degli attori più ascoltati ed autorevoli”.

“E’ con profondo dolore che la comunità tutta della Società Spezia & Carrara Cruise Terminal ha appreso la scomparsa di Giorgio Bucchioni, storico artefice delle fortune della nostra portualità, precursore, interprete e intelligente mediatore tra le diverse realtà, punto di riferimento culturale e guida associativa – scrive il direttore generale Daniele Ciulli -. Da convinto innovatore ha sempre esortare ad affrontare con coraggio e a testa alta il futuro”.

“Giorgio Bucchioni ha lottato in modo eroico per lungo tempo contro la malattia, dimostrando un amore sconfinato per la sua famiglia, per la vita e per il porto – scrive in una nota Mario Sommariva, presidente dell’Adsp -. Sono fiero di averlo potuto incontrare nella mia vita. E’ mancato un grande italiano”.