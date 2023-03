Molassana, tir incastrato in curva a Ca’ De Rissi: traffico bloccato

Genova. Un tir talmente grande che neppure i vigili del fuoco, con i loro mezzi, sono in grado di spostarlo.

E’ quello che stamani intorno alle 6 ha bloccato il traffico in zona Ca’ de Rissi, a Molassana.

L’autoarticolato si è incastrato in una curva di via Di Pino, finito lì, come spesso succede, per via delle indicazioni errate fornite dal satellitare di bordo.

È bloccato, ovviamente, anche il servizio di trasporto pubblico Amt ed è difficile capire al momento quando la situazione tornerà alla normalità.

Sul posto la polizia locale, le altre forze dell’ordine e i vigili del fuoco, anche se sarà necessario l’ausilio dell’autogru di una ditta specializzata.

(foto dal gruppo Facebook Viabilità Genova)