Molassana, Comune pronto ad acquisire l’area abbandonata vicino a ponte Fleming

Genova. Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale incontrerà i proprietari dell’area oggi in abbandono tra il parking di ponte Fleming e via Molassana, nel cuore dell’omonimo quartiere, per trattare i termini di un eventuale acquisto da parte del Comune di Genova.

A comunicarlo il vicesindaco Pietro Piciocchi, rispondendo ad una interrogazione a risposta immediata posta dal consigliere di Uniti per la Costituzione Mattia Crucioli durante la seduta del Consiglio comuanle: “Dopo il voto favorevole all’unanimità espresso dal consiglio municipale rispetto alla mozione presentata dal consigliere Cafasso – ha domandato in aula Crucioli – chiediamo quali siano le intenzioni della giunta su quest’area così strategica per Molassana”.

“La prossima settimana avremo un incontro con la proprietà per capire i termini di una eventuale acquisizione – ha risposto il vicesindaco – e dobbiamo capire le modalità, vale a dire se e come saranno gestite le demolizioni. Una volta risolto questo passaggio potremmo far partire la progettazione”.

Secondo Crucioli e gli attivisti di Uniti per la Costituzione, quest’area potrebbe essere fondamentale per il quartiere: “Molassana è un quartiere in sofferenza – ha commentato Crucioli – con la crisi del commercio e la mancanza di spazi. Per questo motivo quest’area è fondamentale”.