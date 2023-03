Miss e Mister Europa, tutte le vincitrici e i vincitori della seconda tappa del concorso a Genova

Genova. Si è svolta al Tower Hotel di Genova la seconda tappa per la Liguria del concorso “Miss e Mister Europa 2023”, del patron Attilio Mazzoli, sottotitolato “Non solo Bellezza….

Il primo concorso attento alle tematiche sociali quali Integrazione, Disabilità, Bullismo, Parità di genere, Violenza sulle Donne, Guida Sicura, Abbandono e maltrattamenti degli animali.

Il tema sociale affrontato nella tappa con alcuni momenti di considerazioni e riflessioni è stato quello Contro la Violenza sulle Donne, supportato da una particolare coreografia di tante scarpe rosse sulla passerella.

Alla manifestazione hanno partecipato 51 concorrenti divisi per le varie categorie. Grande successo e tanti applausi da parte di tutto il pubblico intervenuto ad accompagnare le varie passerelle dei Bimbi Vip, Miss, Mister per poi passare alle categorie, Lady, Over e Overissime, persone che hanno superato una certa età, che mantengono la loro bellezza ed il loro fascino, magari modificati ma non offuscati dal tempo.

La serata è stata condotta con grande maestria dall’attore di fiction Gianluigi Pilisi coordinato dagli efficienti e precisi agenti regionali Gorlero Monica e Dino Principato PhSette e quest’ultimo essendo pure il fotografo ufficiale ha immortalato i vari momenti caratterizzati da esibizioni di canto, ballo e recitazione e moda e tutte le varie passerelle.

La giuria altamente qualificata era composta da: Silvana Del Grosso nota ballerina di Burlesque, Francisco Bayon Cantante maestro di balli caraibici, Fiore Martini Show Girl televisiva, Daniele Vaccarecci Personal Trainer e Genesis Cobena MakeUp Artist. Graditissima madrina della serata la Miss Europa Italia Silver 2022 in carica, Liliana Martinelli protagonista di una performance della body painter d’eccezione, Ilaria Camplani.

Sono risultati eletti: Bimbi Vip 1 class. Ester Mannino 4 anni 2 class. Alice Leo 6 anni Miss Europa Teenager Dalila Augimeri 12 anni di Genova Miss Europa 1 class Erika Carida’ 19 anni di Genova-2 class Nicole Pietrangeli Miss Europa Curvy Jamila Cherkaoui, 18 anni di Lavagna Mister Europa 1 class Deyvis Vargas 34 anni di Genova – 2 class Davide De Stena Over 25/35 Elena Calce 34 anni di Taggia (IM) Over 45/55 Mara Pontetilla 53 anni di Genova Miss Europa Arte Canto Stephanie Riondino 29 anni di Genova

