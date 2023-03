Migrantour, passeggiate interculturali alla scoperta del centro storico: ecco gli eventi di marzo

Genova. Tornano le passeggiate interculturali Migrantour Genova “importanti occasioni per riflettere sulle storie umane e le motivazioni che stanno dietro al fenomeno migratorio e per entrare in contatto con le diverse culture e tradizioni restando sotto casa con un itineraio urbano a km 0”.

Accompagnati nel centro storico di Genova da operatori culturali di origine straniera, appositamente formato e coadiuvato dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, si potranno vivere esperienze sempre diverse e scoprire alcune aree oggetto di riqualificazione territoriale, che vedono una maggior presenza partecipata sia di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.

Proposte per il mese di marzo della rassegna “Passeggiando con MIgrantour”: