Migranti, il genovese Maisano su Life Support di Emergency: “Noi oggi unica nave umanitaria nel Mediterraneo”

Genova. “Davanti hai persone che sono state oltre 30 ore in mare, anche 70 su una barca di sei metri che qualcuno riesce a definire con piena galleggiabilità, persone che per 30 ore non hanno praticamente potuto respirare perché ammassate sotto altre persone, che hanno dovuto espletare ogni funzione corporea restando immobili, al freddo, al buio totale della notte, rischiando di morire da un momento all’altro, persone che una volta salite a bordo ti dicono che erano due anni che non riuscivano a dormire per qualche ora di fila, o due anni che non potevano usare un wc senza essere picchiati, perché è questo che accade nelle carceri libiche”.

A parlare, come un fiume in piena, è Carlo Maisano, 39 anni, genovese, ufficiale di macchina formato al Nautico San Giorgio, è il coordinatore del progetto Sar di Emergency. La nave Life Support, presentata a Genova nell’ottobre scorso ha già effettuato tre diverse missioni e al momento è l’unica imbarcazione umanitaria nel Mediterraneo centrale.

Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, su queste rotte, dal 2014 a oggi sono oltre 20mila le persone morte o scomparse: una media di sei persone al giorno. Solo nel 2022 sono state oltre 1.300 le persone che hanno perso la vita o che risultano disperse nella rotta migratoria più pericolosa al mondo.

Maisano è in Emergency dal 2011, dopo un periodo come primo ufficiale su navi da crociera e mercantili, ha deciso di buttarsi totalmente nell’ambito umanitario. Negli anni ha lavorato negli ospedali gestiti dall’organizzazione a Kabul, in Sierra Leone, in Sud Sudan. E’ abituato – per quanto possa essere utilizzato in questi casi un verbo come abituarsi – a lavorare e gestire situazioni di emergenza. E come lui anche molti altri professionisti che hanno deciso di salire a bordo di Life Support. Eppure. “A Kabul se scoppia una bomba sai che nel giro di poco tempo dovrai gestire 100 persone ferite ma per molti di noi lo shock che abbiamo visto negli occhi di chi ha provato ad attraversare il Mediterraneo a bordo di un gozzo o di un gommone è stato qualcosa di ancora più forte”.

Training e salvataggi. Mesi di preparazione, training specifici basati su procedure standard, per non lasciare, mai, nulla al caso. Il 13 dicembre Life Support è salpata dal porto di Genova, pochi giorni dopo ha effettuato il suo primo salvataggio al largo delle coste libiche: 72 persone su una barca di legno di 7 metri. L’allarme arriva in piena notte. Tra la notte e la prima mattina del 16 febbraio, durante la seconda missione, un altro (doppio) salvataggio: 156 persone, tra cui donne e bambini, 46 a bordo di un’altra piccola imbarcazione in legno e 110 su un gommone. Martedì 28 febbraio la Life Suppor è partita dal porto di Augusta, in Sicilia, per la sua terza missione in mare.

“Al momento siamo l’unica nave in mare nel Mediterraneo centrale, abbiamo una responsabilità enorme su un’area enorme – osserva Carlo Maisano – ma se chi dovrebbe gestire l’emergenza, ogni giorno, continua a pensare che l’unica strategia possibile sia quella di considerare i migranti come carichi residuali, e continua a considerare gli scafisti come gli unici responsabili, e continua a mettere insieme direttive e opinioni che di fatto ostacolano il lavoro di chi effettua i salvataggi, dai decreti alla prassi di destinare le navi su porti sempre più lontani, poi non ci si stupisca delle tragedie come quella di Cutro, e non si visitino le bare dei morti, perché è inutile e incoerente”.

Una nave un po’ “genovese”. “I diritti devono essere di tutti, sennò chiamateli privilegi“. Sullo scafo di prua di Life Support, in bianco su sfondo rosso, c’è una frase di Gino Strada, il fondatore di Emergency scomparso il 13 agosto 2021. “Mi ricordo ancora la riunione in cui Gino, qualche tempo prima, disse che era giunto il momento di dotarci di un nostro progetto Sar – racconta Maisano – io ero già coordinatore della divisione tecnica per Emergency e in più ero la figura con più esperienza di mare, Gino Strada mi ha detto di cercare la nave giusta e dopo esaminato 200 imbarcazioni e averne visitato sette l’ho trovata in Norvegia, non dico che sia stato amore a prima vista, ma quasi”.

La nave, un offshore supply vessel, è stata riallestita ai cantieri San Giorgio di Genova. Il lavoro di refitting è stato affidato tramite gara ma quello oltre al prezzo offerto, l’azienda genovese ha garantito un livello di impegno e professionalità che ha fatto la differenza. Life Support è lunga 51 metri per 1346 tonnellate di stazza. Può arrivare ad accogliere fino a 175 naufraghi oltre al personale di bordo ed è suddivisa in varie sezioni: due aree di lavoro, l’area equipaggio e l’area accoglienza. Nella prima area Emergency ha posizionato mezzi adibiti al soccorso, adeguato le dotazioni di emergenza per il servizio di salvataggio e rimosso le dotazioni non necessarie. Nella seconda area, un container sterile funge da un ambulatorio medico per il ricovero e i soccorsi. Qui anche un ponte per l’accoglienza al coperto, il main deck, dove sono stati allestiti anche posti letto e servizi igienici. E poi c’è il boat deck, la zona di accoglienza all’aperto, con panche riparate da un telo ombreggiante. Il team è composto da un totale di 28 persone, di cui 9 marittimi, 17 dello staff Emergency e due posti a disposizione per qualsiasi necessità a bordo. Il team sanitario è formato da due infermieri e un medico ed è affiancato da due mediatori culturali.

“Nella progettazione dell’allestimento – spiega Maisano – abbiamo cercato di pensare davvero all’obbiettivo, ovvero fare stare meglio persone che fino a pochi attimi prima erano a un passo dalla morte e che magari hanno trascorso gli ultimi mesi da prigionieri. Abbiamo creato spazi non angusti ed efficienti. Non volevamo che si sentissero in una cella anche sulla nave e infatti una delle cose che ci ha impressionato di più è percepire la gratitudine di uomini e donne che per la prima volta, dopo un lungo tempo, hanno qualcuno che si cura di loro in maniera gentile“.

“Questo stato d’animo porta a un altro effetto – continua – chi è a bordo, superato il momento di shock iniziale, spesso tiene a collaborare, chiede come poter rendersi utile in quei tre o quattro giorni di navigazione fino allo sbarco e quando arriviamo in porto capita che qualcuno chieda di poter restare a bordo, in qualche modo. Pochi giorni fa abbiamo ricevuto la lettera di un ragazzo eritreo che ci ha ringraziato. Sono i momenti in cui ti rendi conto che allora hai lavorato bene”.

La missione di Life Support continua. A tempo indeterminato. “Con il cambiamento climatico le partenze delle barche dalle coste libiche e, sempre di più, tunisine, non si ferma mai, non si può più parlare di stagione calda, ogni stagione è calda”. Mentre Emergency, come altre ong, chiedono che si organizzi una volta per tutte una vera missione europea di ricerca e soccorso. Questo il link per chi volesse sostenere l’operato della ong e conoscere gli aggiornamenti sulle attività di Life Support.