Genova. Un semplice atrio con ingresso unico da via Santi Giacomo e Filippo, poi scale mobili e ascensori per scendere fino a 30 metri di profondità. Ecco come si presenterà la nuova stazione della metropolitana Corvetto, tra Brignole e De Ferrari, per la quale in estate partiranno i lavori finanziati con oltre 38 milioni dal Pnrr. L’entrata in servizio della fermata, già “abbozzata” lungo la linea, è prevista per il 2026.

A pubblicare gli immancabili rendering è oggi il sindaco Marco Bucci: “Un intervento che permetterà al servizio di diventare sempre più capillare connettendo nuovi quartieri in modo rapido ed efficiente – commenta -. Un’opera che Genova attende da 20 anni, un altro grande passo avanti per il futuro del trasporto pubblico nella nostra città”.

La gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera si è conclusa a febbraio, dopo una proroga concessa dal Comune per soddisfare le richieste dei partecipanti, e nei prossimi giorni è prevista l’aggiudicazione. L’opera comprende anche la risistemazione del “collo d’oca” di fronte al parco dell’Acquasola, dove esiste già un pozzetto di ventilazione. Ed è proprio in quella zona, oggi adibita a parcheggio per auto e moto, che verrà allestito il cantiere.

“Gli impatti sulla viabilità urbana saranno minimi per quanto concerne le attività di cantiere della stazione metro – aveva rassicurato l’assessore Matteo Campora in consiglio comunale -. Si prevede unicamente la realizzazione di una piazzola in via Santi Giacomo e Filippo nel tratto antistante il futuro atrio della stazione della metropolitana come area logistica per le lavorazioni. Tale area non comporterà modifiche ai percorsi pedonali attuali mentre per le auto è prevista una lieve riduzione dell’asse stradale per le auto che da Corvetto sono dirette verso via Serra e via Carcassi“.

Lo studio preliminare in mano agli uffici di Tursi prevedeva anche un tunnel per collegare la nuova stazione alla zona di via San Vincenzo, opera che ben si sarebbe sposata all’ipotesi di pedonalizzare piazza Colombo e dintorni. I finanziamenti necessari alla fine non sono arrivati, ma l’idea è rimasta nella bozza di aggiornamento del Pums che il professor Enrico Musso consegnerà al Comune. Per un collegamento con tapis roulant la cifra stimata è di 16 milioni.

Metropolitana, ecco come sarà la stazione Corvetto

Era stata l’ex sindaca Marta Vincenzi a decidere di non completare la stazione di Corvetto preferendo usare i soldi rimasti per portare la metropolitana a Brignole. Il Comune aveva già provato a ottenere fondi nel 2009 ma la richiesta, approvata dal Cipe nel 2011, era rimasta a lungo nei meandri delle graduatorie ministeriali in attesa che queste fossero rimpinguate con nuovi finanziamenti.