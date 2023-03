Liguria. Oggi un debole fronte di instabilità transiterà Oltralpe, sulla Liguria porterà però solo della nuvolosità senza precipitazioni. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, martedì 21 marzo, al mattino cielo in generale sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento più consistente nelle prime ore del mattino nelle valli interne del settore centrale che andrà dissolvendosi nel corso della mattinata.

Nel corso del pomeriggio nubi medio alte avanzeranno da ovest verso est coprendo il cielo su tutta la regione anche se non vi saranno fenomeni associati. Venti generalmente moderati e variabili. Mare calmo o al più poco mosso. Temperature stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 7 e 20 gradi, nell’interno tra 3 e 17.

Domani, mercoledì 22 marzo, cielo generalmente poco nuvoloso per gran parte della giornata. In serata aumentano le nubi sul settore costiero del centro-ponente ma senza fenomeni associati.

Per giovedì 23 marzo attese nubi basse di tipo marittimo che renderanno la giornata grigia in particolar modo sul settore centrale con deboli precipitazioni associate. Qualche schiarita in più sull’imperiese e sullo spezzino. Temperature in lieve calo, le massime. Ventilazione più vivace dai quadranti meridionali.