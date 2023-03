Liguria. Torna l’alta pressione sulla Liguria e la giornata si presenta con cielo sereno al mattino e venti tesi dai quadranti settentrionali. Secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, la giornata sarà contraddistinta da cielo in prevalenza sereno, salvo qualche velatura di passaggio, più probabile sul centro-ponente della regione.

I venti al pomeriggio vireranno invece moderati da Sud-Ovest. Mare mosso sotto costa, fino a molto mosso al largo. Moto ondoso in graduale calo durante la giornata.

Temperature in aumento. Minime sulla costa tra +12 e +15° C, nell’interno tra +8 e +12° C. Massime sulla costa tra +15 e +19° C, nell’interno tra +12 e +16° C (fondovalle/collina).

Domani, 16 marzo, giornata generalmente soleggiata con la formazione di qualche nube innocua sui rilievi nelle ore più calde della giornata. Venti: moderati dai quadrati meridionali. Mare: poco mosso. Temperature: stazionarie

Venerdì 17 marzo tempo generalmente soleggiato. Temperature in lieve aumento.