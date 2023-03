Genova. Il passaggio di una debole e rapida perturbazione determina una chiusura di settimana con molte nubi e qualche pioggia associata. Lunedì ritorno a condizioni più stabili. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 19 marzo. Al mattino molte nubi sul settore centro-orientale con piovaschi intermittenti associati, asciutto e nuvolosità meno compatta sull’Imperiese. Tra le ore centrali della giornata ed il pomeriggio deboli fenomeni interesseranno le Alpi Liguri ed il centro-levante. Verso sera generale esaurimento delle precipitazioni, sono attesi dei residui piovaschi solamente in prossimità dei rilievi e sul levante; schiarite a ponente. Venti: deboli o moderati da est/sud-est sul centro-levante, da nord-est a ponente. Mari: generalmente mosso, in calo a poco mosso verso sera. Temperature: minime in aumento, massime in calo. Costa: min +8/13°C, max +13/16°C. Interno: min -1/+8°C, max +7/12°C (fondovalle/collina).

Lunedì 20 marzo. Al mattino nuvolosità sparsa, più compatta a levante e sui versanti padani. Nel corso del pomeriggio qualche addensamento sui rilievi Alpini ed Appenninici, in prevalenza poco nuvoloso altrove. Venti: deboli o moderati, in prevalenza settentrionali. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: minime stazionarie od in lieve calo, massime in rialzo.