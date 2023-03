Liguria. Dalla giornata di domenica flussi umidi meridionali determineranno un aumento della nuvolosità, ad inizio settimana non si esclude anche qualche piovasco sul centro-levante.

Secondo il centro meteo Limet, oggi domenica 5 marzo avremo al mattino nuvolosità in graduale aumento sul centro-levante costiero, mentre qualche velatura interesserà le relative zone interne; cieli sereni o al più poco nuvolosi a ponente. Nel corso del pomeriggio maggiore nuvolosità, risulterà più compatta ed insistente sul centro-levante. Verso sera non si esclude qualche pioviggine o debole piovasco associato.

Venti da deboli a moderati a rotazione ciclonica, possibili rinforzi fino a tesi sul settore centro-orientale. In rinforzo fino a forti/burrasca da sud-ovest al largo. Mare da poco mosso a mosso, fino a molto mosso a levante in serata. Agitato in zona Capo Corso tra pomeriggio e sera. Temperature minime stabili od in leggero calo, massime in diminuzione: sulla costa minime tra 6 e 12 gradi, massime tra 12 e 16 gradi; all’interno minime tra -4 e 6 gradi, massime tra 7 e 12 gradi (fondovalle/collina).

Lunedì 6 marzo avremo al mattino molte nubi sul centro-levante con piovaschi, o locali rovesci, associati, tempo asciutto e schiarite a ponente. Nel corso del pomeriggio residui fenomeni sull’estremo levante, mentre ampie schiarite interesseranno il centro-ponente. Nuovo graduale aumento della nuvolosità in serata.

Venti moderati dai quadranti meridionali, rinforzi da sud-ovest al largo e sul levante. Mare molto mosso al largo e sul levante, mosso altrove. Temperature minime in aumento sul centro-levante, pressoché stazionarie altrove. Massime stabili od in lieve aumento.

Martedì 7 marzo ancora molte nubi a levante, tra il pomeriggio e la serata non si esclude qualche piovasco. Altrove alternanza tra sole ed addensamenti, a tratti anche compatti. Temperature su valori stabili.