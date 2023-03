Genova. Un campo anticiclonico protegge il Mediterraneo centro-occidentale e di conseguenza l’Italia e la Liguria. Anche sulla nostra regione ci attendono due giorni caratterizzati da tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Ecco dunque la previsioni elaborate da Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 16 marzo. Tra la mattinata e le ore centrali della giornata qualche addensamento potrà interessare il Savonese e, localmente, il Genovesato occidentale, mentre sono attese stratificazioni medio-alte sul resto della regione. Nel corso del pomeriggio nuvolosità relegata alle aree interne, specie sui versanti padani occidentali; altrove in prevalenza soleggiato con solo qualche sottile velatura in transito. Venti: al mattino deboli o moderati da nord-est sull’Imperiese, da est/sud-est altrove. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali con intensità debole o al più moderata ovunque. Mari: generalmente poco mosso, tra la notte ed il mattino potrà risultare mosso al largo. Temperature: in diminuzione. Costa: min +6/12°C, max +13/17°C. Interno: min -3/+8°C , max +8/15°C (fondovalle/collina)