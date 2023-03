Liguria. Correnti occidentali umide trasportano sistemi nuvolosi poco attivi sulla Liguria. Tra lunedì e martedì rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali e calo delle temperature.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 26 marzo avremo nelle ore antelucane residui rovesci sullo spezzino, ma in rapida attenuazione. Al mattino nubi sparse di tipo basso sul settore centro-orientale della costa in diradamento nel pomeriggio, quando però subentreranno nubi medio-alte e velature in arrivo da ovest.

Venti inizialmente deboli meridionali in costa ed occidentali sui rilievi, nel pomeriggio moderati da sud-ovest ovunque. Mare molto mosso, localmente agitato al largo in serata. Temperature minime stazionarie, in lieve aumento le massime: sulla costa minime tra 9 e 12 gradi, massime tra 14 e 18 gradi; all’interno minime tra 1 e 7 gradi, massime tra 11 e 16 gradi (fondovalle/collina).

Domenica 26 marzo variabilità al mattino su tutta la regione senza fenomeni. Nel pomeriggio possibili rovesci o piovaschi da Portofino verso est specie nelle aree interne. Asciutto sul resto della regione con ampie schiarite a ponente.

Venti sostenuti da sud-ovest al mattino ovunque, in calo dal pomeriggio ad iniziare da ovest. Mare molto mosso, localmente agitato. Temperature minime stazionarie, in lieve calo le massime.

Lunedì 27 marzo probabile passaggio di nubi sparse nel pomeriggio, ma in un contesto di tempo soleggiato.

Rinforzo del vento da nord in serata. Temperature in calo dalla sera.