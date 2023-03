Genova. Nei prossimi giorni, sulla nostra regione, l’instaurarsi di umidi flussi dai quadranti occidentali favorirà un incremento della copertura nuvolosa con qualche piovasco associato. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Giovedì 23 marzo. Avvisi: nel pomeriggio venti fino a tesi/forti dai quadranti meridionali sui versanti padani e sul ponente. Cielo e fenomeni: al mattino cieli molto nuvolosi o coperti tra Savonese e Genovesato occidentale, non si esclude qualche pioviggine. Sugli estremi della regione nuvolosità meno compatta, mentre sono attese stratificazioni medio-alte su Alpi Liguri e versanti padani orientali.

Nel corso del pomeriggio ancora molte nubi tra Savonese e Genovesato con possibili pioviggini o locali deboli piovaschi intermittenti, altrove tempo generalmente asciutto accompagnato da qualche apertura. Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali, nel pomeriggio rinforzi fino a tesi/forti sui versanti padani e sul ponente. Mari: poco mosso, dal tardo pomeriggio mosso sul bacino occidentale. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo nelle zone interne, in aumento lungo la costa. Massime in diminuzione ovunque. Costa: min +9/13°C, max +13/16°C. Interno: min -1/+9°C , max +10/14°C (fondovalle/collina).