Liguria. Fugace incursione di aria più fredda lungo la penisola, seguita rapidamente dalla distensione dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale. Sulla Liguria ancora per domani continua la breve parentesi asciutta e soleggiata.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 28 marzo avremo tempo inizialmente sereno con atmosfera limpida e asciutta, passaggio di velature da ponente a levante nel corso della giornata in un contesto sempre soleggiato.

Venti nelle primissime ore della notte forti accelerazioni di tramontana sul settore centrale, picco di raffica superiore a 80-100 chilometri orari nelle zone soggette; rimane sostenuto fino alla mattina, per poi placarsi velocemente e definitivamente a seguire. Brezze prevalenti durante il pomeriggio. Mare durante la notte molto mosso o agitato al largo per onda di terra, mosso su Riviera di Levante per onda lunga in scaduta da libeccio; rapido calo del moto ondoso nel corso della mattinata, fino a poco mosso. Temperature minime in diminuzione a fondovalle, specie nelle aree più riparate; massime in calo lungo la fascia costiera: sulla costa minime tra 4 e 9 gradi, massime tra 14 e 17 gradi; all’interno minime tra -6 e 4 gradi, massime tra 10 e 15 gradi (fondovalle/collina).

Mercoledì 29 marzo avremo un rientro di correnti umide da sud-ovest determinerà un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata, non si escludono in serata deboli precipitazioni sul settore orientale, specie a ridosso dei rilievi appenninici.

Venti di libeccio al largo teso, rinforzi sul settore ovest/Capo Mele al pomeriggio. Mare poco mosso al mattino, mosso dal pomeriggio, tendente a molto mosso il settore ovest. Temperature in aumento deciso in quota, calano le massime sull’arco ligure, specie sulla fascia costiera.

Giovedì 30 marzo nuvolosità sparsa, non si esclude qualche breve e debole precipitazione sul genovesato occidentale, vento attivo da sud, mare mosso.