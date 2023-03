Liguria. Giornata che dal punto di vista meteorologico si preannuncia priva di precipitazioni. Secondo il Limet, Associazione ligure di meterologia, le velature e le stratificazioni più compatte a Levante si dissolvono da questa mattina, nel corso del pomeriggio nubi costiere via via più dense sul settore centrale della Liguria.

Venti inizialmente a regime di brezza lungo l’arco ligure; si imposterà da Libeccio al largo, al più teso; Scirocco di ritorno moderato atteso tra Tigullio e Golfo di Genova nelle ore centrali della giornata.

Mare poco mosso sotto-costa, mosso al largo.

Temperature in aumento su Riviera di Levante le minime sulla costa tra +9 e +12° C, nell’interno tra -1 e +8°C, in leggero calo le massime su tutta la fascia costiera tra +13 e +15° C, nell’interno tra +15 e +18° C (fondovalle/collina).

Domani, giovedì 23 marzo, il passaggio di una debole perturbazione potrà determinare deboli precipitazioni sul genovesato occidentale, altrove nuvolosità compatta, salvo parziali aperture ai lati della regione (evoluzione da confermare). Vento moderato/teso da Libeccio al largo, Scirocco di ritorno moderato sul Golfo di Genova e Tigullio occidentale, intermittente altrove. Mare generalmente mosso. Temperature in ulteriore aumento le minime, calo delle massime complice la maggiore nuvolosità.

Venerdì 24 marzo persistono molte nubi su tutta la regione ma con fenomeni scarsi sempre limitati al settore centrale costiero e al genovesato. Ventoso da Sud.