Liguria. Correnti occidentali umide di origine atlantica interesseranno, nei prossimi giorni la nostra regione portando qualche locale precipitazione sul Levante. Rinforzi fino a burrasca di Libeccio al largo. Quella di oggi, dal punto di vista meteo, sarà una giornata caratterizzata da molte nubi specialmente sul Levante dove il Limet, Associazione ligure di meteorologia, non esclude piogge a tratti. Tempo più asciutto a Ponente dove saranno presenti anche ampie schiarite.

I venti sono tesi da Sud-Ovest al largo. Rotazione ciclonica sottocosta con intensità moderata da Sud-Est a Levante e debole da Nord-Est a Ponente.

Mare molto mosso o a tratti agitato, specialmente al largo, per onda da Sud-Ovest.

Temperature stazionarie o in lieve aumento nelle minime sulla costa tra +8 e +12° C, nell’interno tra +3 e +7° C (fondovalle/collina), massime sulla costa tra +12 e +14° C, nell’interno tra +8 e +11° C.

Domani, 9 marzo avviso di burrasca da Sud-Ovest al largo. Sereno o al più velato a Ponente, nubi più compatte sul centro-Levante con locali precipitazioni a tratti sullo spezzino. Venti da Sud-Ovest tesi/forti al largo del Golfo. Rotazione ciclonica sottocosta con intensità moderata da Sud-Est a Levante e debole da Nord-Est a Ponente. Mare molto mosso o a tratti agitato. Temperature stazionarie.

Venerdì 10 marzo forte libeccio al largo. Cielo sereno o poco nuvoloso a Ponente, maggior copertura nuvolosa sul centro-Levante, con locali precipitazioni sullo soezzino. Condizioni meteomarine ancora proibitive. Evoluzione da confermare nel dettaglio.