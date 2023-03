Genova. L’area depressionaria che ci ha interessato nei giorni scorsi si porta verso le regioni meridionali. In Liguria tempo nel complesso buono anche se saranno possibili locali annuvolamenti senza conseguenze. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Venerdì 3 marzo, Al mattino nubi sparse su tutta la regione, con belle schiarite ed addensamenti più intensi sullo Spezzino e lungo i versanti padani, senza precipitazioni. Nel pomeriggio in genere soleggiato sul settore centrale, ancora qualche addensamento ai lati della regione, ma in attenuazione in serata. Venti: Ancora moderati da nord-est al mattino, in attenuazione fino a deboli nel pomeriggio. Mari: Stirato sotto-costa, mosso al largo. Temperature: In generale aumento. Costa: min +5/11°C, max +12/18°C

Interno: min -3(vette)/+4°C , max +6/12°C (fondovalle/collina)

Sabato 4 marzo. Giornata in prevalenza soleggiata con eventuali addensamenti che avranno carattere locale e temporaneo. Venti: Deboli da nord al mattino, meridionali nel pomeriggio. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: In ulteriore e lieve aumento.

Domenica 5 marzo. Un po’ di nubi sul settore centro-orientale, per il resto soleggiato, temperature stazionarie.