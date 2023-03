Liguria. Giornata dal punto di vista meteorologico che si apre con un cielo inizialmente sereno o al più velato. Nel corso della mattinata, secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, è atteso un graduale aumento della nuvolosità di tipo basso su gran parte della fascia costiera, escluso l’estremo Ponente. Nel pomeriggio vi sarà un ulteriore aumento della nuvolosità, specie sul centro-Levante dove si prevede cielo coperto. Qualche schiarita in più sarà presente solo sull’imperiese.

Dopo il vento di ieri resta il marino forte nelle valli interne di Genova e Savona, moderati dai quadranti meridionali.

Mare generalmente mosso. Temperature stazionarie sulla costa minime tra +7 e +10°C, nell’interno tra -1 e +4° C. Massime tra +14 e +17° C sulla costa, tra +10 e +15° C in fondovalle-collina.

Domani, giovedì, parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte della nostra regione, con maggiori schiarite sull’imperiese. Non sono attese piogge. Venti: moderati dai quadranti meridionali. Marino forte, invece, nelle valli interne di Genova e Savona. Mare generalmente mosso. Temperature in leggero aumento.

Venerdì 31 marzo cielo coperto sul settore centro-Levante ma assenza di fenomeni di rilievo. Maggiori schiarite a Ponente.